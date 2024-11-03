На замітку тим, хто поширює зраду: як "зливають" Україну
Джерело:Олександр Коваленко
Трохи цікавих цифр для ширшого розуміння того, як "зливають" окупантам Україну.
Поговоримо про втрати російського окупаційного війська по роках. Про це Олександр Коваленко повідомив на своїй сторінці у телеграмі, інформує 24 Канал.
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2022 рік
- Особовий склад – 92 920 бійців;
- танки – 2 820 одиниць;
- бойові броньовані машини – 5 222;
- стовбурна артилерія – 1 936;
- РСЗВ – 383;
- ППО – 204;
- автотранспорт – 4 290;
- спецтехніка – 171.
2023 рік
- Особовий склад – 253 290 бійців;
- танки – 2 954;
- ББМ – 5 003;
- стовбурна артилерія – 6 461;
- РСЗВ – 520;
- ППО – 412;
- автотранспорт – 6 610;
- спецтехніка – 1 096.
2024 (станом на 31 жовтня)
- Особовий склад – 336 400 бійців. Зростання втрат порівняно з 2022 роком у 3,6 раза;
- танки – 3 179. Дефіцит у російському війську становить 60%;
- ББМ – 7 383. Дефіцит – 70%;
- стовбурна артилерія – 11 557. Зростання втрат порівняно з 2022 роком у 5,9 раза, з 2023 роком – у 1,7 раза. У 2024 вже знищено артсистем більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках;
- РСЗВ – 298. Критичний дефіцит у військах окупантів;
- ППО – 369. Критичний дефіцит;
- автотранспорт – 16 708. Зростання втрат у 3,8 та у 2,5 раза відповідно. У 2024 році вже знищено автотранспорту більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках;
- спецтехніка – 2 302. Зростання втрат у 13,4 та у 2,1 раза відповідно. У 2024 вже знищено спецтехніки більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках.
Важливо Дехто може закидати мене камінням за цю думку
Премію Дарвіна усім "зрадолюбам"
Таких втрат армія СРСР ніколи не зазнавала після Другої світової війни. Сумарно у всіх війнах та конфліктах, у яких СРСР брав участь після Другої світової, втрат було менше, ніж за неповні 3 роки війни Росії з Україною.
Особливе зростання втрат відзначається у 2024 році! Причому втрати окупантів продовжують зростати. Лише ті категорії техніки, які стають критично дефіцитними, не демонструють прогресії.
Тобто, на думку "зрадолюобів", згідно з договорняком, Владіміру Путіну здають Україну через перемелювання сотень тисяч росіян і десятків тисяч одиниць техніки, яку російський ВПК ніколи не зможе компенсувати?
Поки хлопці на передовій воюють в найскладніших умовах як тигри, 24/7 примножуючи ряди "хороших росіян", ви скиглите в глибокому українському тилу або взагалі після вдалого запливу через Тису в якійсь Іспанії чи Німеччині розкручуєте теорії змов та викидаєте декалітри смердючої конспірології.
Премію Дарвіна кожному з вас! По дві!