На замітку тим, хто поширює зраду: як "зливають" Україну

Трохи цікавих цифр для ширшого розуміння того, як "зливають" окупантам Україну.

Поговоримо про втрати російського окупаційного війська по роках. Про це Олександр Коваленко повідомив на своїй сторінці у телеграмі, інформує 24 Канал.

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2022 рік

Особовий склад – 92 920 бійців;

танки – 2 820 одиниць;

бойові броньовані машини – 5 222;

стовбурна артилерія – 1 936;

РСЗВ – 383;

ППО – 204;

автотранспорт – 4 290;

спецтехніка – 171.

2023 рік

Особовий склад – 253 290 бійців;

танки – 2 954;

ББМ – 5 003;

стовбурна артилерія – 6 461;

РСЗВ – 520;

ППО – 412;

автотранспорт – 6 610;

спецтехніка – 1 096.

2024 (станом на 31 жовтня)

Особовий склад – 336 400 бійців. Зростання втрат порівняно з 2022 роком у 3,6 раза;

танки – 3 179. Дефіцит у російському війську становить 60%;

ББМ – 7 383. Дефіцит – 70%;

стовбурна артилерія – 11 557. Зростання втрат порівняно з 2022 роком у 5,9 раза, з 2023 роком – у 1,7 раза. У 2024 вже знищено артсистем більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках;

РСЗВ – 298. Критичний дефіцит у військах окупантів;

ППО – 369. Критичний дефіцит;

автотранспорт – 16 708. Зростання втрат у 3,8 та у 2,5 раза відповідно. У 2024 році вже знищено автотранспорту більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках;

спецтехніка – 2 302. Зростання втрат у 13,4 та у 2,1 раза відповідно. У 2024 вже знищено спецтехніки більше, ніж сумарно у 2022 та 2023 роках.

Важливо Дехто може закидати мене камінням за цю думку

Премію Дарвіна усім "зрадолюбам"

Таких втрат армія СРСР ніколи не зазнавала після Другої світової війни. Сумарно у всіх війнах та конфліктах, у яких СРСР брав участь після Другої світової, втрат було менше, ніж за неповні 3 роки війни Росії з Україною.

Особливе зростання втрат відзначається у 2024 році! Причому втрати окупантів продовжують зростати. Лише ті категорії техніки, які стають критично дефіцитними, не демонструють прогресії.

Тобто, на думку "зрадолюобів", згідно з договорняком, Владіміру Путіну здають Україну через перемелювання сотень тисяч росіян і десятків тисяч одиниць техніки, яку російський ВПК ніколи не зможе компенсувати?

Поки хлопці на передовій воюють в найскладніших умовах як тигри, 24/7 примножуючи ряди "хороших росіян", ви скиглите в глибокому українському тилу або взагалі після вдалого запливу через Тису в якійсь Іспанії чи Німеччині розкручуєте теорії змов та викидаєте декалітри смердючої конспірології.

Премію Дарвіна кожному з вас! По дві!