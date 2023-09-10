ЗСУ "мінуснули" ще 490 окупантів: шалені втрати ворога на 10 вересня
10 вересня 2023, 07:59Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують потужно нищити російського ворога на фронті. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 490 окупантів.
А з початку повномасштабного вторгнення наші оборонці знищили вже 268 630 солдатів так званої "другої армії світу". Однак дані ще уточнюються, оскільки бойові дії тривають.
Цікаво Сили оборони на Таврійському напрямку знищили рідкісну РЛС ворога: які ще втрати
Втрати окупантів у техніці
- танків – 4554 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 8755 (+16) од,
- артилерійських систем – 5811 (+22) од,
- РСЗВ – 760 (+3) од,
- засобів ППО – 509 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
- крилатих ракет – 1455 (+0),
- кораблів /катерів – 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
- спеціальної техніки – 872 (+2).
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають колосальних втрат росіянам
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.
- Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.
- Окрім цього, артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку впродовж 8 вересня виконали 1 468 вогневих завдань. За минулу добу окупанти втратили 321 бійця: 81 – "двохсотий", 233 – поранені та ще 7 – полонені. Також окупанти зазнали втрат у техніці. Наші військові знищили 40 одиниць: 1 танк; 1 ББМ; 9 артилерійських систем і мінометів; 1 ППО; 1 РЛС "Зоопарк"; 1 ПТРК; 17 БпЛА; 6 одиниць автомобільної техніки; 3 одиниці спеціальної техніки.
- Також знищені 8 складів боєприпасів і 2 пункти управління російських загарбників.