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24 Канал Новини України Близько 1090 окупантів і техніка: втрати ворога на 22 липня
22 липня, 07:38
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Близько 1090 окупантів і техніка: втрати ворога на 22 липня

Надія Батюк
Основні тези
  • За добу українські Сили оборони ліквідували близько 1090 російських загарбників.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 11 038 танків та 23 035 бойових броньованих машин.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Українські Сили оборони завдають відчутних втрат противнику.

Лише за минулу добу вони ліквідували близько 1090 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 044 250 (+1090);
  • танків – 11 038 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 035 (+7);
  • артилерійських систем – 30 680 (+43);
  • РСЗВ – 1 445 (+1);
  • засобів ППО – 1 199 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);
  • крилатих ракет – 3 533 (+18);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+1). 


Втрати росіян на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазначимо, що українська розвідка ефективно використовує наземні дрони для знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому вдалося ліквідувати до сотні загарбників.