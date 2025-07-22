Близько 1090 окупантів і техніка: втрати ворога на 22 липня

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Українські Сили оборони завдають відчутних втрат противнику.

Лише за минулу добу вони ліквідували близько 1090 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 044 250 (+1090);

танків – 11 038 (+1);

бойових броньованих машин – 23 035 (+7);

артилерійських систем – 30 680 (+43);

РСЗВ – 1 445 (+1);

засобів ППО – 1 199 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);

крилатих ракет – 3 533 (+18);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);

спеціальної техніки – 3 935 (+1).



Втрати росіян на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазначимо, що українська розвідка ефективно використовує наземні дрони для знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому вдалося ліквідувати до сотні загарбників.