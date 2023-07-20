"Мертві душі" в ділі: як колосальні втрати вагнерівців викривають брехню міноборони Росії

У дерджумі заявили, що після заколоту Пригожина, начебто 33 тисячі вагнерівців уклали контракт з міноборони Росії. Ця цифра не має нічого спільного з реальністю.

Доки начебто Євгеній Пригожин "світиться" у Білорусі, міноборони Росії малює фантастичну статистику вагнерівців. Мовиться про 33 тисячі зеків.

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Окрім того, у ПВК "Вагнера" заявили, що на "ретрит" до Білорусі прибудуть приблизно 10 тисяч вагнерівців. Звідки взялися цифри у міноборони, можна лише здогадуватися.

Що по втратах у вагнерівців

Загалом участь у війні Росії з Україною взяли 78 тисяч вагнерівців. ЗСУ завдали їм колосальних втрат. Лише на момент запеклих боїв у Бахмуті на концерт до Кобзона вже вирушили щонайменше 22 тисячі злочинців. Ще близько 40 тисяч – отримали поранення.

З якої запаленої фантазії у міноборони Росії витягнули "33 тисячі вагнерівців" наразі невідомо. Що ж, немає такого дня, коли країна-терористка не бреше. Це стосується усіх сфер життя та смерті.

Втрати Росії – головне

Українські захисники завдають росіянам колосальних втрат. Ворогу не вдається реалізувати жодних планів. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже 239 480 окупантів. Окрім того, вдалося знищити чимало ворожої зброї й техніки.

До слова, нещодавно Володимир Путін епічно зганьбився, передавши "привіт" ліквідованим загарбникам. Співрозмовник "бункерного діда" – губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв – вирішив Путіна не поправляти й наголосив, що передасть "привіт" "обов'язково".

До слова, росіянам настільки байдуже на своїх людей, що не рятують навіть тих, кого ще можна. Нещодавно у Краснодарському краї розбився черговий російський штурмовик Су-25. Пілот катапультувався у воду. Водночас ніхто не поспішив йому на допомогу. Пропагандисти ниють, що пілот тонув упродовж 8 хвилин у всіх на очах. Добратися до нього можна було за хвилину. Зрештою, ще живого пілота витягнули. Однак було запізно. Він таки вирушив до Кобзона.