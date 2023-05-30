ЗСУ ліквідували ще понад 400 окупантів: втрати ворога станом на 30 травня

Росія продовжує цинічну війну проти України, посилаючи своїх військових на фронт. Минула доба не стала винятком – ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" сотні окупантів.

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу на війні проти України загинуло щонайменше 410 російських військових. Зауважимо, що це орієнтовні дані, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій. Тож фактичні втрати ворога можуть бути ще вищими.

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Втрати окупантів станом на 30 травня

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 207 440 російських військових, 410 з яких за минулу добу.

Також було знищено десятки тисяч одиниць ворожої техніки:

танків – 3 802,

бойових броньованих машин – 7 469,

артилерійських систем – 3 445,

РСЗВ – 575,

засобів ППО – 332,

літаків – 313,

гелікоптерів – 298,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092,

крилатих ракет – 1 107,

кораблів та катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219,

спеціальної техніки – 454.

За добу росіяни втратили ще кілька десятків різної техніки

За минулу добу, 29 травня, українські воїни перетворили на брухт 1 ворожий танк, 2 бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем й 1 засіб ППО. Також було збито 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня й 51 крилату ракету.

Крім цього, ЗСУ знищили 12 одиниць російської автомобільної техніки та автоцистерн та 1 спеціальну техніку.



Втрати ворога 30 травня / Генштаб ЗСУ