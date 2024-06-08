Мінус танки, артилерія, ППО та понад 1000 окупантів: втрати ворога станом на 8 червня

8 червня 2024, 07:19
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Зокрема за минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад тисячу окупантів.

Крім цього, українські воїни підбили нові танки, артилерійські системи, установку ППО та іншу ворожу техніку.

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Втрати Росії у війні проти України

У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні 517 290 своїх солдатів.

Тим часом за минулу добу наші захисники ліквідували 1 210 окупантів.

Втрати ворога у техніці

За підрахунками Генштабу, за минулу добу Росія втратила на війні ще 9 танків, 9 ББМ, 36 артилерійських системи, 1 ППО, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 10 одиниць спецтехніки.

Натомість від початку повномасштабної війни ворог втратив таку кількість:

  • танків – 7 843,
  • бойових броньованих машин – 15105,
  • артилерійських систем – 13 533,
  • РСЗВ – 1 095,
  • засобів ППО – 834,
  • літаків – 357,
  • гелікоптерів – 326,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 945,
  • крилатих ракет – 2 277,
  • кораблів та катерів – 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484,
  • спеціальної техніки – 2 248.


Втрати ворога станом на 8 червня / Генштаб ЗСУ

Автор: Анастасія Кушпіт