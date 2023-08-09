Цвіте "бавовна" та горять окупанти: генерал Тарнавський розповів про втрати ворога

Генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. Ворог зазнає там колосальних втрат.

Тарнавський розповів, що артилерійські підрозділи Сил оборони упродовж доби виконали 1545 вогневих завдань. Російські окупанти палають та "двохсотяться".

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На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

За словами Тарнавського, лише упродовж доби загальні втрати окупантів становлять 244 особи. Мовиться про:

93 загиблих;

150 поранених;

1 полоненого.

Окрім того, вдалося ліквідувати чимало ворожої техніки. Зокрема, Тарнавський озвучив:

3 танки;

6 ББМ;

3 артилерійських системи та міномети;

2 РСЗВ;

1 БпЛА;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, вдалося знищити 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

Загальні дані про втрати ворога