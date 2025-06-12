Росія втратила мільйон бійців на війні: у британській розвідці розповіли про наслідки

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія втратила близько одного мільйона солдатів загиблими та пораненими. Лише за 2025 рік втрати країни-агресорки могли сягнути понад 200 тисяч осіб.

Зазначимо, що вони є найбільшими з часів Другої світової війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз розвідки Великої Британії.

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Які наслідки спричинили втрати Росії у війні з Україною

В аналізі британської розвідки зазначається, що з одного мільйона близько 250 тисяч російських військових загинули або зникли безвісти. Варто зауважити, що Генеральний штаб України повідомляє про щоденні втрати росіян у середньому понад 1 250 осіб.

Розвідка Британії підкреслює, що поранені російські солдати, а особливо ті, хто неодноразово зазнавав поранень, створюють значне навантаження на російську військово-медичну систему на всіх рівнях, що призводить до дефіциту персоналу та логістичних труднощів.

Втім, попри це, російське військове керівництво, ймовірно, продовжує дотримуватись стратегії масованих наступів та намагається використати чисельну перевагу для досягнення тактичних успіхів і виснаження української оборони.

За даними розвідки, воно майже напевно готове й надалі зазнавати високих втрат, доки це не викликає критичного обурення серед населення чи політичної еліти та доки існує можливість замінити втрачених солдатів новобранцями.