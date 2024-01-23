Росія жертвує 400 солдатами заради 1 квадратного кілометра української землі, – Умєров

Сьогодні, 23 січня, у форматі онлайн відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умєров під час свого виступу у рамках зустрічі заявив, що Росія відправила на смерть тисячі солдатів.

Водночас Умєров окреслив, що потрібно українській армії для прориву. Він наголосив на важливості забезпечення наших військових всім необхідним.

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Рустем Умєров висловився щодо ставлення Росії до своїх військових

Глава Міноборони України розповів, що протягом майже двох місяців російські загарбники в спробах просунутися в Україні втратили величезну кількість військових.

Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі Росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс,

– заявив Умєров.

Він також прокоментував "стратегічні" результати ворожих наступів. Зокрема, посадовець розповів про ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці.

Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст – Бахмута та Мар'їнки,

– наголосив міністр.

Умєров зауважив, що противник не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні. За його словами, противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили.

Попри свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села.

Глава Міноборони додав, що при цьому, навіть за шестиразової артилерійської переваги росіяни не змогли досягти "хоча б якогось суттєвого результату". Він зауважив, що ситуація на полі бою могла б бути зовсім інакшою, якби пропорції були однаковими.

Тому, як зазначив міністр, для України вкрай важлива постійна підтримка партнерів та збільшення пакетів військової допомоги.

Що відомо про засідання "Рамштайну": основне