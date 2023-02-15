Похоронки до Росії летять щодня: ЗМІ встановили імена понад 1000 убитих мобілізованих в Україні

Росія продовжує відправляти на вірну смерть вчорашніх цивільних. Лиш за підтвердженими даними, а це дуже скромна статистика, загинула понад 1000 мобілізованих за 4 місяці.

Мізерність цієї цифри не повинна вас дивувати. По-перше, у Росії вкрай обмежено говорять про втрати. По-друге, це лише підрахунок публічно підтверджених ліквідованих мобілізованих. Реальні втрати вражають у рази і рази.

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Справжню статистику ніхто не дізнається

Отже, журналістам-розслідувачам вдалося нарахувати 1 082 публічні підтвердження смерті мобілізованих станом на 13 лютого. Так, тих самих, кого на фронт закликав ще у вересні Володимир Путін у рамках своєї так званої "часткової мобілізації".

Цікаво, що 40% з цієї цифри загинули у період з 1 січня 2023 року. Себто взимку похоронки за мобілізованих приходили значно частіше.

Чому такі скромні цифри? На це питання у журналістів також є відповідь. Усе пов'язано з бажанням військово-політичного керівництва приховати реальні втрати. Наприклад, не вказують статус солдатів, які загинули з жовтня 2022 року. Тож не зрозуміло, чи були вони контрактниками, чи добровольцями, чи мобілізованими.

Усе більше цивільних у некрологах

Але є цікаве спостереження. Близько 70% некрологів за останні три місяці рясніють світлинами людей у цивільному одязі. Це наштовхує на думку, що все більше гине саме мобілізованих, які ще вчора виконували роботу, не пов'язану з військом.

Зауважимо, що з цієї статистики 107 людей – мобілізовані, які загинули у Новорічну ніч у Макіївці. Так, ті самі солдати, які спочатку весело святкували та слухали промову кремлівського диктатора, а потім у пакетах, якщо пощастило, відправилися назад до Росії.

Журналісти зауважили один цікавий момент. Спочатку російське міноборони підтвердило загибель 89 окупантів під час влучного удару по ПТУ-19. І навіть зауважило, що вони були мобілізованими. Але потім згадка про це зникла, залишилася лише цифра.

І, знову ж таки, про Макіївку. Похоронки, наприклад, до Самарської області прилітають ледь не щоденно. А це означає, що офіційна цифра продовжить рости. Нагадують журналісти підрахунки розвідки Британії, в якій вважають, що загинуло тоді близько 300 окупантів.

А ще журналісти зауважили, що з середини грудня різко зросла кількість щотижневих втрат ворога. Якщо російські джерела упродовж 2022 року повідомляли про 250 – 300 ліквідованих загарбників, то зараз цифри зросли удвічі. По прізвищах можна перерахувати щонайменше 600 бійців, а з кінця січня – у середньому по 700.

Зауважимо, що станом на ранок 15 лютого вдалося знищити 139 770 російських загарбників. У Генштабі ЗСУ зауважили, що за минулу добу на той світ відправили 690 бійців "другої армії світу".