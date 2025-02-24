Цифра величезна: Сирський назвав безповоротні втрати Росії за 3 роки війни в Україні

24 лютого 2025 років повномасштабній війні в Україні "виповнилося" 3 роки. Наші захисники не лише зберегли країну. Їм також вдалося відбити територію та завдати ворогові катастрофічних втрат.

Станом на 24 лютого 2025 року втрати Росії становлять майже 870 тисяч солдатів та офіцерів. Головком Сирський розкрив, скільки з них ліквідовано остаточно, передає 24 Канал.

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Яку ціну Росія заплатила за вторгнення

За словами генерала, близько 250 тисяч російських окупантів загинуло. Також було знищено понад 10,1 тисяч танків, 21,1 тисячу бойових броньованих машин, 23,3 тисячі артсистем тощо.

Сили оборони України повернули понад 50 відсотків території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

У своєму пості до 3-річниці вторгнення Сирський підкреслив важливість Курської операції. Головком запевнив, що вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину.

Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини,

– наголосив головнокомандувач.

До слова, в СБУ стверджують, що найбільше ліквідованих ворожих солдатів і техніки на рахунку ударних дронів. На них припадає 85 відсотків втрат Росії.