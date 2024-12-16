Забрав телефон і лишив помирати, – військовий шокував історією про окупантів

Росія зазнає дійсно колосальних втрат на війні проти України. Інколи стаються просто дикі випадки, які йдуть поза межами здорового глузду.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш, зауваживши, що FPV-дрони суттєво допомагають знищувати ворога.

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Кинув помирати

Як зауважив Отченаш, буквально сьогодні, 16 грудня, сталася показова історія з російськими окупантами. Його підрозділу вдалося поранити загарбника за допомогою FPV-дрона. До нього підбіг інший росіянин. Але він не став допомагати.

Завдяки FPV-дрону ми поранили одного окупанта. Після цього до нього підбіг побратим. Він забрав в нього телефон та боєприпаси. І просто побіг далі,

– розповів Отченаш.

Сам поранений окупант ще був живим певний час. Тобто його не лише не спробували врятувати, а й навіть обікрали.

Тобто він ще певний час був живим. Але ніякої тактичної допомоги, та й взагалі ніякої допомоги, йому окупанти не надали. Відповідно той і вмер потім,

– зазначив військовий.

Нагадаємо, станом на 16 грудня Росія втратила понад 763 тисячі особового складу. Також Сили оборони України вже знищили 9 563 ворожих танки, 19 736 бойових броньованих машин, 21 151 артилерійську систему, 1 256 РСЗВ, 1 025 засобів ППО ворога тощо.