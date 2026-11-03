Рекордні втрати ворога за місяць: Зеленський заявив про відсутність переваги Росії на фронті

Російська армія у жовтні 2026 року втратила 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. Володимир Зеленський наголосив, що окупанти не мають переваги на фронті, хоча посилюють удари з повітря.

Під час спілкування з медіа 3 листопада президент України повідомив, що російське командування намагалося здійснити стрімкий ривок після успішних операцій Сил оборони України. Задля цієї мети ворог наростив чисельність особового складу у непідготовлених наступах.

Технологічна перевага ЗСУ та повітряний терор з боку Росії

Ситуація на фронті, вона, безумовно, непроста. Є втрати, але ми вдячні нашим воїнам, Збройним Силам та Силам оборони за те, що ситуація дійсно контрольована. Ми не бачимо зараз російської переваги, не бачимо сюрпризів,

– підкреслив глава держави.

Зі слів Зеленського, російська армія, попри перевагу в кількості військових та дронах на окремих напрямках, не змогла досягти своїх цілей.

"Вони (росіяни – 24 Канал) не жаліють людей, тому і зазнали таких втрат. Це дійсно рекорд, але це вони відправляють десятки тисяч вбивць, і тому ці 54 тисячі втрат – втрати російських вбивців. Тому тут не можна їх жаліти, вони йдуть вбивати нас", – наголосив президент України.

Попри технологічну перевагу на фронті "ситуація в повітрі не така позитивна".

Росія не змогла на фронті, тому вирішила максимально завдати нам ураження і вбивати людей, бити по енергетиці, залізничній інфраструктурі тощо,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, лише впродовж минулої доби Росія втратила ще 2 600 окупантів, а також десятки одиниць техніки та озброєння.