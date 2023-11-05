"Полетіли до пекла": ЗСУ ліквідували представника СК Росії та комбата батальйону "Терек"
ЗСУ завдають чималих втрат ворогу, ліквідуючи особовий склад та техніку. Особливо для окупантів відчутні втрати серед командування й офіцерського складу.
Так, наші захисники ліквідували командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр", а також полковника, російського слідчого комітету Віктора Передерія. Про "героїчні втрати" у так званій "спецоперації" повідомляють і росЗМІ, передає 24 Канал.
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ЗСУ ліквідували комбата і полковника
На війні був ліквідований окупант Віктор Передерій – полковник, співробітник судово-експертного центру слідчого комітету Росії. Як повідомляють російські пропагандисти, він "героїчно загинув під час спецоперації".
Відомо, що Передерій підписав контракт з російським міноборони у квітні 2023 року. Втім, пропагандисти не повідомляють, де та коли загинув окупант.
ЗСУ ліквідували російського полковника Віктора Передерія / Фото росЗМІ
Підполковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" також повідомив, що на фронті також ліквідували російського командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр". За яких обставин окупант "відправився на концерт до Кобзона" – невідомо. Втім, у мережі можна знайти інформацію, що батальйон "Терек" воює проти України на території Донецької області.
Втрату підтверджують і російські пропагандисти, які "вшановують героя". З цих дописів стало відомо, що Попов був кавалером двох орденів мужності й низки інших російських державних нагород. Ліквідований комбат також був учасником війни в Афганістані й Чечні.
ЗСУ ліквідували комбата "Терек" Владіміра Попова / Фото з росЗМІ
Актуальні втрати ворога
Від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" втратила:
- особового складу – орієнтовно 305 090 (+990);
- танків – 5 284 (+8);
- бойових броньованих машин – 9 953 (+14);
- артилерійських систем – 7 375 (+12);
- РСЗВ – 867 (+6);
- засобів ППО – 570 (+2);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 534 (+0);
- крилаті ракети – 1 554 (+3);
- кораблів /катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 730 (+14);
- спеціальної техніки – 1 047 (+9).