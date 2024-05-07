Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні ворожих танків: потужне відео
Джерело:Президентська бригада ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб, аби захопити хоча б клаптик української землі. Однак їхні окупаційні амбіції вилазять для них "боком".
Так, українські захисники здійснили низку успішних ударів по колоні російських танків, які йшли в наступ. Втім, вочевидь окупантам "не пощастило", оскільки вони потрапили під потужні удари "пташок" Сил оборони України.
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Уразили відразу декілька танків
Сухопутні війська Збройних Сил України оприлюднили потужне відео окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Бійці підрозділу BULAVA завдали серію влучних ударів по колоні ворожих танків, яка намагалася йти у наступ.
Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади своєрідно відзначає Великдень. Відпрацювали по колоні танків, що йшла в наступ. "Побили яйця" росіянам, знищили плани, дали відпочити вічним сном екіпажу. Настрій — святковий,
– йдеться у повідомленні Президентської бригади ЗСУ.
Українські бійці вдарили по колоні ворожих танків: дивіться відео
Зауважимо, що протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки. Так, загальні втрати агресора вже перевищили орієнтовно 476 тисяч бійців.
Втрати ворога під час війни в Україні: останні новини
- У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Розташована бухта Вузька на заході Кримського півострова. Згодом у ГУР підтвердили, що вдалося знищити катер серії "Мангуст" 12150, вартість якого понад 125 мільйонів рублів.
- Напередодні Володимир Зеленський розповів, що 4 травня українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області, який призначений для підтримки бойових дій. За його словами, по ворожому літаку відпрацювали воїни зі 110 окремої механізованої бригади.
- Раніше стало відомо, що бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади та окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту знищили ворожу техніку на Донеччині, серед якої є танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери й гусеничні тягачі.
- Зокрема, оператори одного з підрозділів ССО знищили російський "Бук-М1". У пуско-заряджальній установці було 6 ракет. Оператори ССО опублікували відеопідтвердження ураження зенітно-ракетного комплексу. На кадрах видно момент влучання та тривалу детонацію.