Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні ворожих танків: потужне відео

Російські загарбники не полишають спроб, аби захопити хоча б клаптик української землі. Однак їхні окупаційні амбіції вилазять для них "боком".

Так, українські захисники здійснили низку успішних ударів по колоні російських танків, які йшли в наступ. Втім, вочевидь окупантам "не пощастило", оскільки вони потрапили під потужні удари "пташок" Сил оборони України.

Дивіться також По ньому прилетіло з HIMARS: в Україні могли ліквідувати сина російського воєначальника Лапіна

Уразили відразу декілька танків

Сухопутні війська Збройних Сил України оприлюднили потужне відео окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Бійці підрозділу BULAVA завдали серію влучних ударів по колоні ворожих танків, яка намагалася йти у наступ.

Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади своєрідно відзначає Великдень. Відпрацювали по колоні танків, що йшла в наступ. "Побили яйця" росіянам, знищили плани, дали відпочити вічним сном екіпажу. Настрій — святковий,

– йдеться у повідомленні Президентської бригади ЗСУ.

Українські бійці вдарили по колоні ворожих танків: дивіться відео

Зауважимо, що протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки. Так, загальні втрати агресора вже перевищили орієнтовно 476 тисяч бійців.

Втрати ворога під час війни в Україні: останні новини