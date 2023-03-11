У Гостомелі попрощалися із загиблою під Бахмутом Тетяною Фесенко з позивним "Мурка"

У Гостомелі 11 березня попрощалися із захисницею Тетяною Фесенко з позивним "Мурка". Вона загинула під Бахмутом.

"Мурка" служила разом із чоловіком. Без матері залишилася їхня спільна донечка.

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У Гостомелі попрощалися із загиблою захисницею Тетяною Фесенко

Тетяна Фесенко загинула 5 березня під Бахмутом. В її окоп потрапив снаряд. Чоловік захисниці отримав контузію, проте доповз до коханої й 2,5 кілометра ніс її разом із кумами до пункту евакуації. Захисниці було 30 років. "Мурка" пішла захищати країну з першого дня війни, 24 лютого.

Вона воювала у розвідувальному батальйоні пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Тетяна познайомилася з ним у 2014 році, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО пара одружилася. У них народилася донька. Родина жила в Мостищах на Київщині, а 3 роки тому переїхала у столицю.

Тетяна та Володимир у перший день повномасштабної війни відправили свою 8-річну дитину з рідною їм людиною за кордон. Їй також дали нотаріальну довіреність на випадок, якщо обидвоє загинуть.

Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов'язково зустрінусь з тобою, моя кохана Мурочка,

– написав Володимир.

Прощання із захисницею відбулося 11 березня в Гостомелі на Алеї Слави о 14:00.



Захисниця служила разом із чоловіком / Фото із соцмереж

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