Віддав життя за Україну: у Києві попрощалися з колишнім бранцем Кремля Геннадієм Афанасьєвим
Джерело:Радіо Свобода
21 грудня Росія обірвала життя кримчанина Геннадія Афанасьєва, колишнього політв'язня Кремля. Трапилося це у бою на Луганщині під Білогорівкою.
Сьогодні, 30 грудня, попрощалися з Героєм у Михайлівському Золотоверхому Соборі. Провести його в останнє прийшли родичі, близькі та побратими чоловіка.
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Геннадій Афанасьєв – колишній бранець Кремля
Проти Росії громадянський активіст виступив ще на початку її агресії у 2014 році. Тоді у Сімферополі він брав участь у мітингах та підпалах штабів проросійських сил. Затримала ж його ФСБ у рамках справи кінорежисера Олега Сенцова, якого звинуватили у підготовці терактів та підпалах офісів партій "Російська єдність" та "Партії регіонів".
Тоді під тортурами Геннадія змусили дати свідчення проти режисера, однак згодом він відмовився від них у суді, не зважаючи на погрози подальших катувань.
Завдяки його свідченням стали відомі подробиці жорстоких тортур, які російські силовики застосовують до кримчан. Серед них – катування електрострумом, побиття, погрози тощо,
– повідомили у представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.
Повернути ж додому чоловіка вдалося лише через 2 роки, у 2016-му, під час обміну ув'язненими. Однак у той же день, коли Росія розв'язала повномасштабну війну, чоловік взяв зброю до рук та пішов служити у лавах тероборони.
Як загинув український воїн
За словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Ахтема Чийгоза, Геннадій "Тор" Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони 241-ої бригади.
Мати воїна, Ольга Афанасьєва, спочатку написала у соцмережах, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Однак пізніше у коментарях жінка зазначила, що, на жаль, інформація підтвердилася.24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Герої не вмирають!
У Києві попрощалися з Геннадієм Афанасьєвим / Фото "Ґрати" та "Радіо Свобода"
Герої, які віддали своє життя за Україну
- 21 грудня під Бахмутом обірвалося життя талановитого актора та українського режисера Олега Бобало. У 2012 році він отримав грант Президента України як молодий діяч в галузі кінематографії для виробництва ігрового короткометражного фільму "Структура кави, або "Абзац" за мотивами оповідань Богдана Жолдака.
- Раніше, 19 грудня, під час мінометного обстрілу загинув артист ансамблю імені Вірського Сергій Шкварченко.
- За Батьківщину віддали життя також рідні брати Віктор та Костянтин Кравченки з Черкащини. Їм було лише 24 та 26 років, і вони були єдиними синами у батьків.