Дворічний син не дочекався тата з фронту: у боях під Кліщіївкою загинув захисник з Харківщини

Під Кліщіївкою поліг боєць з Харківщини Олександр Таран. У захисника залишився маленький син.

Про загибель захисника розповів міський голова Первомайського Микола Бакшеєв. Бійцеві було всього 35 років.

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На фронті загинув захисник з Харківщини

Міський голова Первомайського 3 вересня повідомив чергову трагічну звістку – на фронті загинув Олександр Таран 1988 року народження. Захисникові 12 січня мало б виповнитися 36.

Головний сержант 1 механізованого взводу загинув 8 серпня у важких боях при захисті Батьківщини поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області,

– зазначив Бакшеєв.

Захисник народився у Первомайському, де закінчив школу №4. Потім він навчався у Ха́рківському націона́льному педагогі́чному університе́ті імені Григорія Сковороди на економічному факультеті.

Після навчання працював у компанії "Екіпаж". У 2015 році Олександр Таран приєднався до лав Збройних сил України. Боєць був учасником АТО.

На жаль, під час виконання бойового завдання захисник зазнав тяжкого поранення, яке було несумісним з життям.

"В Олександра залишилась дружина Євгенія та син, якому всього 2,3 року. Олександр Таран був щирою, чесною та доброю людиною, чудовим батьком для свого немовляти та люблячим чоловіком. Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Спочивай з миром, герою!" – підсумував мер.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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