Маленька дівчинка принесла квіти до плаката про свого загиблого тата-гвардійця: щемливе відео

Повномасштабна війна забирає життя українських героїв, однак пам'ять про них лишається. Зокрема, у мережі публікують відео, як рідні прощаються з бійцями.

До плакатів з іменами полеглих військових, встановлених у багатьох містах нашої держави, приходять, зокрема, їхні діти. Один з таких роликів оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.

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Дитина принесла татові квіти

Нацгвардійці показали відео, на якому можна побачити маленьку дівчинку, що тримає у руках великий букет троянд. Дитина принесла їх до плаката про свого загиблого тата.

Дівчинка прийшла з квітами до плаката про свого загиблого батька-гвардійця,

– мовиться у підписі до ролика.

Дівчинка прийшла до зображення полеглого батька: відео

Плакат присвячений лейтенанту Володимиру Петруку – військовослужбовцю військової частини 3045.

Міський голова Вараша Олександр Мензул повідомив, що він зазнав смертельних поранень під час виконання бойового завдання 10 липня.

Захисника поховали через 2 дні на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.

У нашого Героя залишилися дружина та дворічна донька… Співчуття родині, батькам, побратимам і друзям. Вічна пам'ять,

– зазначив Мензул.

Редакціявисловлює найщиріші співчуття родині та близьким Володимира Петрука.



Захисник зазнав важких поранень / Фото Олександра Мензула

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