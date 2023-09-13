Дві маленькі доньки втратили батька: на фронті загинув захисник із Кіровоградщини

У Краматорському районі на Донеччині поліг український воїн Максим Ніколенко. Чоловіка не дочекалася дружина і двоє доньок.

Про загибель захисника повідомив голова Помічнянської громади Микола Антошик. Бійцеві було всього лиш 30 років.

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На фронті загинув захисник з Кіровоградщини

Максим Ніколенко до повномасштабної війни працював залізничником. Захисникові 1 листопада мало б виповнитися 31. У жовтні минулого року його мобілізували. Він служив на посаді стрільця-санітара.

Двоє малолітніх доньок залишилися без рідного батька… Від імені усієї громади висловлюємо співчуття рідним та близьким. Жодними словами не втамувати нестерпного болю та не загоїти рани в душі. Вічна світла Пам'ять про мужність та відважність захисника залишиться в наших серцях!

– зазначив Микола Антошик.

Військовий загинув 5 вересня під час виконання бойового завдання в районі селища Новодонецьке Краматорського району.

Болючі втрати України

Ще одна трагедія у Краматорському районі сталася 29 серпня. Тоді внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро пілотів з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що їхні гелікоптери перебували на бойовому завданні.

У боях проти російських окупантів загинув український воїн з Одеської області Едуард Ращук із позивним "Дід". Восени 2022 року його особисто нагородив Володимир Зеленський орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Голова Громадської ради при одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що "Дід" воював проти загарбників у лавах підрозділу "Химера" у складі 126-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

На Житомирщині 25 серпня загинув відомий український пілот-винищувач із позивним "Джус". Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. “Джус” був одним із легендарних "привидів Києва", буквально "вибивав" для України F-16, захищав аеродром від ДРГ і став героєм книги.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.