Залужний зізнався, що Україна втратила багато кадрових командирів

Україні до перемоги над окупантами треба ще пройти довгий і складний шлях. Наша держава вже втратила багато кадрових командирів.

Про це у фільмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Генерал" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.

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До перемоги ще дуже складний шлях

За словами Залужного, він бачить, що необхідно зробити, аби перемогти, але до цього потрібно пройти ще дуже великий і складний шлях.

Я сподіваюсь, що Бог буде на нашому боці, і перемога обов'язково буде за нами. Станом на сьогодні, те що відбувається і те, що ми тримаємось – це українські люди. Це український солдат та сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції,

– наголосив генерал.

За його словами, українців поставили у такі умови, коли з територій Росії та Білорусі окупанти прийшли нищити їхні будинки та вбивати їхніх рідних – жінок, дітей тощо.

"І ці люди, переповнені ідеї захисту своїх близьких, своєї землі, пішли на захист. Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається", – зауважив головнокомандувач.

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Все тримається на плечах простих людей

Залужний зазначив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій та більш ефективної техніки.

Ми прийдемо до цього обов'язково та обов'язково переможемо. Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя, звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину, Київ та Київщину,

– наголосив генерал

Він додав, що українці обов'язково згадають усіх героїв, але роботи у нас ще буде багато.

"Втрати в Афганістані поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат РФ – набагато більша, і вони не зупиняються", – додав головнокомандувач.

Залужний підсумував, що висновок тут лише один: найдешевше, що є в Росії – це людське життя, а в Україні все навпаки – людські життя є найціннішими.