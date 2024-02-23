У п'ять разів менші: Зеленський порівняв втрати України та Росії

Втрати ЗСУ у п'ять разів менші, аніж втрати російської армії. На кожного загиблого українського захисника припадає п'ять російських загарбників.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Водночас президент України не став називати конкретні цифри.

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Ми знаємо, що десятки тисяч людей були вбиті. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що це приблизна статистика і не став називати конкретних цифр. Він також додав, що тисячі українців вимушені були покинути власні домівки внаслідок військових дій.

До слова, згідно зі статистикою Генштабу ЗСУ, станом на 22 лютого 2024 року російська армія втратила понад 407 тисяч особового складу. Телеканал Fox News порівняв цю кількість з американськими штатами. До прикладу, у штаті Ариона проживає майже 500 тисяч людей.

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