20 тисяч зниклих та 9 тисяч загиблих, – омбудсман назвав орієнтовні втрати українців через війну

21 квітня 2023, 14:54
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Російські загарбники продовжують жорстоко нищити мирних українців. З початку повномасштабної війни вони вбили 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей.

До того ж близько 20 тисяч цивільних українців зникли безвісти. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.

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Масштаби російських злочинів вражають

Так, Офіс генпрокурора зареєстрував майже 76 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

  • Загинули 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей;
  • Близько 20 тисяч цивільних громадян зникли безвісти;
  • 4,8 мільйона українців стали ВПО, 7,9 мільйона наших громадян знайшли прихисток за кордоном.

Окрім цього, Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Ворог вбиває, калічить, катує, депортує і руйнує, наші захисники проганяють ворога з наших територій, а ми, в свою чергу, маємо згуртуватись і зробити все, щоб агресор відповів перед законом за скоєне,
– наголосив Лубінець.

Страшні злочини окупантів

  • Нещодавно проєкт "Гулагу.нет" провів розслідування та виклав у мережу відео з підтвердженням того, що засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин особисто наказував страчувати українських військових та цивільних.
  • Один із вагнерівців розповів, як виконуючи наказ, їхній підрозділ розстріляв понад 20 мирних жителів, у тому числі й дітей віком 15 – 17 років.
  • Також найманець ПВК "Вагнера" зізнався у вбивствах жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, зокрема й маленьких – 5-річної дівчинки.
Автор: Софія Ковнір