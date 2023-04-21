20 тисяч зниклих та 9 тисяч загиблих, – омбудсман назвав орієнтовні втрати українців через війну
Російські загарбники продовжують жорстоко нищити мирних українців. З початку повномасштабної війни вони вбили 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей.
До того ж близько 20 тисяч цивільних українців зникли безвісти. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.
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Масштаби російських злочинів вражають
Так, Офіс генпрокурора зареєстрував майже 76 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.
- Загинули 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей;
- Близько 20 тисяч цивільних громадян зникли безвісти;
- 4,8 мільйона українців стали ВПО, 7,9 мільйона наших громадян знайшли прихисток за кордоном.
Окрім цього, Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.
Ворог вбиває, калічить, катує, депортує і руйнує, наші захисники проганяють ворога з наших територій, а ми, в свою чергу, маємо згуртуватись і зробити все, щоб агресор відповів перед законом за скоєне,
– наголосив Лубінець.
Страшні злочини окупантів
- Нещодавно проєкт "Гулагу.нет" провів розслідування та виклав у мережу відео з підтвердженням того, що засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин особисто наказував страчувати українських військових та цивільних.
- Один із вагнерівців розповів, як виконуючи наказ, їхній підрозділ розстріляв понад 20 мирних жителів, у тому числі й дітей віком 15 – 17 років.
- Також найманець ПВК "Вагнера" зізнався у вбивствах жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, зокрема й маленьких – 5-річної дівчинки.