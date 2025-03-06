Залужний озвучив втрати України у війні з Росією

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний озвучив втрати України у війні, яку розпочала Росія. За словами дипломата, на нинішньому етапі війни з Росією ця цифра є критичною.

Водночас ситуація з втратами у Росії не краща. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Валерія Залужного під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету.

До теми 80 відсотків тіл, переданих із російських тюрем, мають ознаки тортур, – МВС

Які цифри українських втрат назвав Залужний

За словами Валерія Залужного, кількість втрат "в цих умовах є критичним" для України. Втім, росіяни також мають значні втрати.

Порахуйте, що таке 50 тисяч з 5,5 мільйонів осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший – це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні та понад 300 тисяч поранених. Зараз практично нікому реально воювати,

– заявив він.

Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ зауважив, що навіть для Росії, яка має демографію значно кращу ніж Україні, теж "критична маса щонайменше у 250 тисяч загиблих".

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити (чоловіків – 24 Канал) відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони (ці солдати – 24 Канал) воювати? Це інша справа" – зауважив дипломат.

До слова, Володимир Зеленський у лютому заявляв в інтерв'ю NBC News, що наша країна втратила 46 тисяч солдатів загиблими. Ще близько 380 тисяч воїнів зазнали поранень, а також десятки тисяч – зникли безвісти або ж потрапили у полон.