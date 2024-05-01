Ще 1120 окупантів і понад 80 одиниць техніки: втрати ворога на 1 травня
1 травня 2024, 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на ранок 1 травня Сили оборони ліквідували вже майже 470 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Також наші воїни перетворили на брухт багацько техніки агресора.
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Втрати Росії на 1 травня
- Особового складу – близько 469 840 (+1120),
- танків – 7 312 (+5),
- бойових броньованих машин – 14 067 (+21),
- артилерійських систем – 12 024 (+13),
- РСЗВ – 1 053,
- засобів ППО – 780 (+1),
- літаків – 348,
- гелікоптерів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 538 (+7),
- крилатих ракет – 2 126,
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33),
- спеціальної техніки – 1 980 (+3).