Мінус ще 1100 окупантів і 50 БпЛА: втрати ворога на 10 липня

Українські воїни тримають оборону, відбиваючи штурми окупантів. Також Сили оборони знищують загарбників, їхню техніку.

Генштаб інформує, що станом на ранок 10 липня ворог втратив 554 510 бійців. Лише за минулу добу – 1 100 представників особового складу.

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Втрати Росії в техніці

танків – 8 180 (+2) од;

бойових броньованих машин – 15 715 (+11) од;

артилерійських систем – 15 051 (+36) од;

РСЗВ – 1 115 од;

засобів ППО – 883 (+3) од;

літаків – 361 од;

гелікоптерів – 326 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од;

крилатих ракет – 2 389 од;

кораблів і катерів – 28 од;

підводних човнів – 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од;

спеціальної техніки – 2 531 (+15) од.



Скільки бійців та техніки втратила Росія станом на 10.07.2024 / Інфографіка Генштабу

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Нещодавно офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан зазначав, що Україна ліквідувала декількох російських командирів, серед яких є зрадники нашої держави.

Зокрема, йдеться про начальника відділення бойового управління, заступника командира радіотехнічної батареї, а також – прапорщика та старшого лейтенанта, які зрадили Україну після окупації Криму.