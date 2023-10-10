Ще 450 окупантів та майже півсотні одиниць російської техніки: втрати ворога на 10 жовтня
10 жовтня 2023, 07:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують очищувати рідну землю від окупантів. За понад 19 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували більше, ніж 283 тисяч російських загарбників.
Так, лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 450 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць її техніки перетворили на брухт.
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Актуальні втрати Росії
- Особового складу – близько 283 080 (+450),
- танків – 4829 (+6),
- бойових броньованих машин – 9129 (+3),
- артилерійських систем – 6713 (+7),
- РСЗВ – 808 (+0),
- засобів ППО – 544 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),
- крилатих ракет – 1530 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12),
- спеціальної техніки – 961 (+2).
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СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепьок"
- Напередодні в СБУ повідомили, що співробітники Запорізького управління під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Вона – гордість окупантів.
- Щоправда, була гордістю. СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепьок". Тож наші артилеристи ліквідували його разом з екіпажем і повним боєкомплектом.
- До речі, внаслідок детонації вийшов чудовий салют, побачити який можна тут.