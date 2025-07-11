Мінус ще 1040 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 11 липня

ЗСУ хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1040 окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 1031620 (+1040) осіб,

танків – 11013 (+2);

бойових броньованих машин – 22979 (+7);

артилерійських систем – 30163 (+23);

РСЗВ – 1437 (+0);

засобів ППО – 1193 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222);

крилатих ракет – 3459 (+14);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54732 (+76);

спеціальної техніки – 3929 (+0).



Втрати ворога на 11 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.