Ще понад 900 окупантів і більш ніж 150 одиниць техніки: втрати ворога на 12 березня
12 березня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Так, станом на ранок 12 березня загальні втрати Росії вже перевищили 425 тисяч. Про це інформує 24 Канал.
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Втрати агресора
- Особового складу – близько 425 890 (+910),
- танків – 6747 (+8),
- бойових броньованих машин – 12901 (+27),
- артилерійських систем – 10522 (+23),
- РСЗВ – 1016 (+0),
- засобів ППО – 713 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43),
- крилатих ракет – 1920 (+1),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13870 (+44),
- спеціальної техніки – 1691 (+5).
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