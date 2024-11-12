Ще 1950 ліквідованих загарбників: втрати ворога на 12 листопада

Сили оборони ліквідували ще 1950 окупантів. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили понад 280 одиниць техніки агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 12 листопада Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 712 тисяч бійців.

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Втрати ворога на 12 листопада 2024 року

Особового складу – близько 712 610 (+1950),

танків – 9276 (+23),

бойових броньованих машин – 18847 (+81),

артилерійських систем – 20352 (+38),

РСЗВ – 1249 (+4),

засобів ППО – 996 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),

крилатих ракет – 2636 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68),

спеціальної техніки – 3626 (+6).

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Втрати ворога на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ