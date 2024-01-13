Ще 700 окупантів у сміттєвих пакетах: втрати ворога на 13 січня
13 січня 2024, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 689 доба повномасштабної війни. Сили оборони вже ліквідували понад 369 тисяч російських загарбників.
Так, за минулу добу агресор втратив ще 700 бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на ранок 13 січня
- Особового складу – близько 369 160 (+700),
- танків – 6065 (+5),
- бойових броньованих машин – 11269 (+15),
- артилерійських систем – 8728 (+18),
- РСЗВ – 957 (+0),
- засобів ППО – 646 (+4),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
- крилатих ракет – 1806 (+0),
- кораблів / катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11632 (+20),
- спеціальної техніки – 1345 (+6).