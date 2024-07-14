Ще 1320 окупантів і 212 одиниць техніки: втрати ворога на 14 липня

14 липня 2024, 07:42
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

З минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 14 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 559 тисяч бійців.

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Втрати ворога 

  • Особового складу – близько 559 090 (+1320),
  • танків – 8206 (+7),
  • бойових броньованих машин – 15811 (+32),
  • артилерійських систем – 15262 (+46),
  • РСЗВ – 1119 (+0),
  • засобів ППО – 890 (+1),
  • літаків – 361 (+0),
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
  • крилатих ракет – 2397 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77),
  • спеціальної техніки – 2566 (+10).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Юлія Муріна