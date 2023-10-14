За добу ліквідовано ще майже 1000 окупантів: втрати ворога на 14 жовтня
14 жовтня 2023, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 20 місяців. За цей час Сили оборони ліквідували понад 286 тисяч російських загарбників.
Лише за минулу добу окупанти втратили ще 970 бійців. Окрім того, ЗСУ перетворили десятки одиниць ворожої техніки на брухт.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 286 890 (+970),
- танків – 4940 (+9),
- бойових броньованих машин – 9337 (+24),
- артилерійських систем – 6833 (+26),
- РСЗВ – 811 (+0),
- засобів ППО – 547 (+1),
- літаків – 317 (+1),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
- крилатих ракет – 1531 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22),
- спеціальної техніки – 971 (+4).
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Сили оборони знищили російський Су-25
- Напередодні у Генштабі повідомили, що українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25.
- Окрім того, збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та мосту противника.