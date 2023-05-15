Ще понад 500 окупантів повернуться додому в пакетах: втрати ворога станом на 15 травня

15 травня 2023, 08:14
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не відмовляється від спроб захоплення територій України, проте ворогу найкраще вдається зазнавати значних втрат. Тільки за останню добу росіяни втратили 580 одиниць особового складу.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 199 460 російських загарбників. Проте цифра може бути більшою, адже важко підрахувати знищених ворогів у зоні активних бойових дій. 

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Яких втрат зазнали росіяни

Додамо, що ворог також втрачає величезну кількість техніки в Україні. Загалом з 24 лютого 2022 року наші воїни ліквідували:

  • танків – 3759 (+3),
  • бойових броньованих машин – 7336 (+11),
  • артилерійських систем – 3137 (+21),
  • РСЗВ – 562 (+0),
  • засоби ППО – 316 (+2),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 294 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
  • крилаті ракети – 973 (+3),
  • кораблі / катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),
  • спеціальна техніка – 407 (+3).

Втрати ворога станом на 15 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті: останні новини

  • У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу відбулись 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
  • Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam".
  • Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.
  • Крім того, 14 травня українські захисники захопили більш ніж 10 ворожих позицій. Це сталося на півночі та на півдні від Бахмута.
  • Раніше речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий також розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку. Там за 3 дні контрударів вдалося звільнити 17,3 квадратних кілометри території.

Автор: Анна Романюк