Ще 920 окупантів і понад 100 одиниць техніки: втрати ворога на 16 квітня
16 квітня 2024, 07:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 16 квітня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 455 тисяч бійців.
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Втрати агресора
- Особового складу – близько 455 340 (+920),
- танків – 7189 (+9),
- бойових броньованих машин – 13809 (+13),
- артилерійських систем – 11609 (+16),
- РСЗВ – 1046 (+0),
- засобів ППО – 759 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
- крилатих ракет – 2092 (+0),
- кораблів / катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53),
- спеціальної техніки – 1908 (+0).
ЗСУ вдарили по окупантах у Луганську
- Вдень 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи.
- Згодом у СтратКомі ЗСУ заявили, що Сили оборони успішно вразили ворожий пункт управління угруповання військ "Центр".