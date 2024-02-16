Уже 400 тисяч ліквідованих окупантів: величезні втрати Росії на 16 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723 добу. Сили оборони продовжують потужно ліквідовувати ворога. Так, лише за минулу добу мінус 1210 російських загарбників.

Станом на ранок 16 лютого загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 400 тисяч осіб. Окрім того, знищено десятки тисяч техніки, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 16 лютого

Особового складу – близько 400 300 (+1210),

танків – 6 465 (+23),

бойових броньованих машин – 12 129 (+39),

артилерійських систем – 9 641 (+21),

РСЗВ – 984 (+0),

засобів ППО – 671 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),

крилатих ракет – 1 895 (+13),

кораблів/катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),

спеціальної техніки – 1 528 (+4).

До речі Двом бригадам Росії завдали критичного ураження, – 3-тя штурмова про передислокацію до Авдіївки

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація в Авдіївці: втрати Росії – 20 до 1