Уже 400 тисяч ліквідованих окупантів: величезні втрати Росії на 16 лютого

16 лютого 2024, 07:48
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723 добу. Сили оборони продовжують потужно ліквідовувати ворога. Так, лише за минулу добу мінус 1210 російських загарбників.

Станом на ранок 16 лютого загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 400 тисяч осіб. Окрім того, знищено десятки тисяч техніки, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 16 лютого

  • Особового складу – близько 400 300 (+1210),
  • танків – 6 465 (+23),
  • бойових броньованих машин – 12 129 (+39),
  • артилерійських систем – 9 641 (+21),
  • РСЗВ – 984 (+0),
  • засобів ППО – 671 (+0),
  • літаків – 332 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),
  • крилатих ракет – 1 895 (+13),
  • кораблів/катерів – 25 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),
  • спеціальної техніки – 1 528 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація в Авдіївці: втрати Росії – 20 до 1

  • Напередодні, 15 лютого, речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що агресор зазнав втрат. Це свідчить про ефективність української оборони.
  • За словами Дмитра Лиховія, з вечора 14 лютого до ранку наступного дня окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки.
  • Безповоротні втрати агресора на цьому напрямку фронту відповідають співвідношенню 20 до 1, порівняно з іншими напрямками
Автор: Юлія Муріна