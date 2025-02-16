Ще 1730 окупантів і 215 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 16 лютого

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1730 російських загарбників. Також наші воїни знищили понад 200 одиниць техніки та озброєння агресора.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 858 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 16 лютого 2025 року

Особового складу – близько 858 390 (+1730),

танків – 10073 (+5),

бойових броньованих машин – 21011 (+84),

артилерійських систем – 23185 (+11),

РСЗВ – 1283 (+0),

засобів ППО – 1067 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),

крилатих ракет – 3063 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77),

спеціальної техніки – 3749 (+2).

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Втрати ворога на 16 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ