Понад 1200 окупантів, танки, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 17 квітня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1230 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 937440 (+1230) осіб,

танків – 10654 (+16);

бойових броньованих машин – 22217 (+54);

артилерійських систем – 26442 (+65);

РСЗВ – 1366 (+2);

засобів ППО – 1135 (+3);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88);

крилатих ракет – 3145 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170);

спеціальної техніки – 3807 (+3).



Втрати ворога на 17 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.

В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.