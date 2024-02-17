Понад 1000 окупантів, 16 машин, 28 артсистем: величезні втрати Росії на 17 лютого

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу на фронті. Наші військові день у день нищать окупантів та їхню техніку.

Тільки протягом минулої доби окупанти втратили на війні 1050 солдатів. З 24 лютого 2022 року 401 350 одиниць особового складу. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах бойових дій важко.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 6476 (+11);

бойових броньованих машин – 12145 (+16);

артилерійських систем – 9669 (+28);

РСЗВ – 984 (+0);

засоби ППО – 671 (+0);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);

крилатих ракет – 1896 (+1);

кораблів /катерів – 25 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18);

спеціальної техніки – 1533 (+5).



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