Понад 1000 окупантів, 16 машин, 28 артсистем: величезні втрати Росії на 17 лютого

17 лютого 2024, 07:30
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу на фронті. Наші військові день у день нищать окупантів та їхню техніку.

Тільки протягом минулої доби окупанти втратили на війні 1050 солдатів. З 24 лютого 2022 року 401 350 одиниць особового складу. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах бойових дій важко.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 6476 (+11);
  • бойових броньованих машин – 12145 (+16);
  • артилерійських систем – 9669 (+28);
  • РСЗВ – 984 (+0);
  • засоби ППО – 671 (+0);
  • літаків – 332 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5);
  • крилатих ракет – 1896 (+1);
  • кораблів /катерів – 25 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18);
  • спеціальної техніки – 1533 (+5). 


Втрати ворога 17 лютого 2024 року 

Втрати ворога у районі Авдіївки 

  • Росія кинула на Авдіївку орієнтовно 15 тисяч своїх військових. У Третій штурмовій бригаді розповідали, що мовиться про орієнтовно 7 бригад. 
  • Проте й втрати окупантів у населеному пункті були величезними. Так, росіяни втратили, за попередніми даними, 4200 окупантів "200-ми" та "300-ми". 
  • Зокрема, українські військові фактично стерли щонайменше дві бригади – критичних втрат зазнали 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії. 
  • Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що на деяких позиціях в Авдіївці тримали оборону 6 українських воїнів, а штурмували їх орієнтовно 100 окупантів. Так, тільки під час штурму 15 лютого на одну з наших позицій вороги втратили орієнтовно 80 солдатів.
  • За словами Жоріна, наші військові зуміли знищити понад 4 тисячі російських окупантів.

Автор: Діана Квасневська