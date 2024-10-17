Ще 1420 окупантів і 244 одиниці техніки: втрати ворога на 17 жовтня

17 жовтня 2024, 07:44
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1420 російських загарбників. Окрім того, наші воїни знищили 244 одиниці ворожої техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 17 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 674 тисячі бійців.

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Втрати ворога на 17 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 674 270 (+1420),
  • танків – 9014 (+17),
  • бойових броньованих машин – 18002 (+33),
  • артилерійських систем – 19510 (+51),
  • РСЗВ – 1232 (+1),
  • засобів ППО – 978 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
  • крилатих ракет – 2620 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83),
  • спеціальної техніки – 3446 (+5).

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Втрати ворога на 17 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ