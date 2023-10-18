ЗСУ ліквідували 290 тисяч військових, за добу мінус 6 гелікоптерів: втрати ворога на 18 жовтня

Російські війська не полишають спроб захопити українські території, наразі ворог активно наступає на Сході, але зазнає колосальних втрат. За останню добу завдяки ЗСУ російська армія втратила 620 окупантів.

У Генштабі наголосили, що через інтенсивність бойових дій статистика втрат ворога орієнтовна. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 290 050 росіян. Значні втрати ворога й у техніці.

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Втрати росіян станом на 18 жовтня:

особового складу – 290050 (+620) осіб

танків – 4981 (+2) одиниці

бойових броньованих машин – 9420 (+15)

артилерійських систем – 6944 (+8)

РСЗВ – 814 (+0)

засоби ППО – 547 (+0)

літаків – 319 (+1)

гелікоптерів – 323 (+6)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10)

крилаті ракети – 1534 (+1)

кораблі /катери – 20 (+0)

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10)

спеціальна техніка – 982 (+0).



Втрати росіян у війні станом на 18 жовтня / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що у зведенні Генштабу додалось 6 гелікоптерів, які захисники знищили минулої доби. При цьому у ССО учора повідомляли, що під час операції "DRAGONFLY" у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різної модифікації.

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