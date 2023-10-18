ЗСУ ліквідували 290 тисяч військових, за добу мінус 6 гелікоптерів: втрати ворога на 18 жовтня

18 жовтня 2023, 07:55
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські війська не полишають спроб захопити українські території, наразі ворог активно наступає на Сході, але зазнає колосальних втрат. За останню добу завдяки ЗСУ російська армія втратила 620 окупантів.

У Генштабі наголосили, що через інтенсивність бойових дій статистика втрат ворога орієнтовна. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 290 050 росіян. Значні втрати ворога й у техніці.

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Втрати росіян станом на 18 жовтня:

  • особового складу –  290050 (+620) осіб
  • танків – 4981 (+2) одиниці
  • бойових броньованих машин – 9420 (+15)  
  • артилерійських систем – 6944 (+8)
  • РСЗВ – 814 (+0) 
  • засоби ППО – 547 (+0) 
  • літаків – 319 (+1) 
  • гелікоптерів – 323 (+6)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10)
  • крилаті ракети – 1534 (+1)
  • кораблі /катери – 20 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10)
  • спеціальна техніка – 982 (+0).


Втрати росіян у війні станом на 18 жовтня / Інфографіка Генштабу 

Зауважимо, що у зведенні Генштабу додалось 6 гелікоптерів, які захисники знищили минулої доби. При цьому у ССО учора повідомляли, що під час операції "DRAGONFLY" у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різної модифікації.

Ситуація на фронті: головне 

  • Сили оборони відбили штурми на Авдіївському напрямку та завадили росіянам відновити втрачене положення в районах Роботиного і Кліщіївки.
  • ЗСУ продовжують оборонятися на Сході та Півдні України, а також наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.
Автор: Анастасія Лукашевська