Понад 1100 окупантів, ППО, десятки танків й іншої техніки: втрати ворога на 19 грудня
19 грудня 2023, 08:13Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 664 добу. Станом на ранок 19 грудня Сили оборони вже ліквідували понад 348 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 1140 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.
До речі Кати Бучі у чорних пакетах: ЗМІ розкрили шалені втрати 155-тої бригади морської піхоти
Втрати агресора продовжують невпинно рости
- особового складу – 348 300 (+1140);
- танків – 5798 (+15);
- бойових броньованих машин – 10771 (+19);
- артилерійських систем – 8190 (+15);
- РСЗВ – 926 (+0);
- засоби ППО – 611 (+1);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9);
- крилаті ракети – 1611 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20);
- спеціальна техніка – 1200 (+2).
Втрати ворога 19 грудня 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- Ворожа 155-та бригада морської піхоти "позбулася" половини свого особового складу за майже два роки війни в Україні. Так, елітна бригада втратила загиблими та зниклими безвісти понад 1450 осіб. Це половина штатної чисельності угруповання. Серед них – 234 загиблих військовослужбовців. За даними журналістів, це в чотири рази більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни у Чечні.
- Британська розвідка повідомила, що окупанти відмовляють належним чином лікувати своїх військових з підрозділу "Шторм Z". Зокрема, їх повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, й навіть після ампутацій кінцівок.
- За даними розвідників, більшість новобранців у "Шторм Z", яких звільнили з в'язниць для участі у війні, не мають документів, які потрібні для доступу до госпіталів.