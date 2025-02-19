19 лютого, 07:20
ЗСУ "випалили" ще 1300 російських солдатів і 4 ППО: втрати ворога на 19 лютого
Основні тези
- Українські сили знищили 1300 російських військових за минулу добу, загальні втрати Росії перевищили 862 тисячі.
- ЗСУ знищили 4 системи ППО, 19 танків, 23 броньованих машини, 72 артилерійські системи та 175 БпЛА.
Українські оборонці продовжують стримувати ворога, завдаючи йому непоправних втрат. Лише за минулу добу армія окупантів зменшилася на 1300 військових.
Водночас загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 862 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 19 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 862 390 (+1300) осіб,
- танків – 10 120 (+19),
- бойових броньованих машин – 21 098 (+23),
- артилерійських систем – 23 347 (+72),
- РСЗВ – 1 288 (+3),
- засобів ППО – 1 072 (+4),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 861 (+175),
- крилатих ракет – 3 064 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 825 (+146),
- спеціальної техніки – 3 752 (+1).
Втрати ворога на 19 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ