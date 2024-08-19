Понад 600 тисяч ліквідованих загарбників: величезні втрати ворога на 19 серпня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських загарбників. Окрім того, знищили 208 одиниць техніки ворога.

На ранок 19 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 600 тисяч бійців.

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Втрати ворога на 19 серпня

Особового складу – близько 600 470 (+1120),

танків – 8513 (+5),

бойових броньованих машин – 6495 (+15),

артилерійських систем – 17104 (+48),

РСЗВ – 1165 (+4),

засобів ППО – 925 (+2),

літаків – 367 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),

крилатих ракет – 2437 (+5),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55),

спеціальної техніки – 2863 (+17).

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Втрати ворога на 19 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ