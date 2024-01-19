Ще 920 окупантів, 20 танків, 35 ББМ та десятки іншої техніки: втрати ворога на 19 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695 добу. Сили оборони ліквідували понад 374 тисячі окупантів.

Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 19 січня

Особового складу – близько 374 520 (+920),

танків – 6167 (+20),

бойових броньованих машин – 11445 (+35),

артилерійських систем – 8854 (+19),

РСЗВ – 966 (+0),

засобів ППО – 654 (+1),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

крилатих ракет – 1818 (+0),

кораблів/катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37),

спеціальної техніки – 1384 (+4).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ