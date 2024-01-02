Понад 800 окупантів, танки, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 2 січня
2 січня 2024, 08:07Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує воювати в Україні та втрачати особовий склад та техніку. Тільки за останню добу ворог втратив 810 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року навічно припинили воювати 360 820 російських солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже встановити їх через інтенсивні бойові дії важко.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 5990 (+7);
- бойових броньованих машин – 11100 (+13);
- артилерійських систем – 8531 (+49);
- РСЗВ – 945 (+2);
- засоби ППО – 626 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53);
- крилаті ракети – 1710 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11365 (+35);
- спеціальна техніка – 1284 (+7).
Втрати ворога 2 січня 2024 року
Останні втрати Росії на війні в Україні
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