1110 солдатів, 4 ППО та непомірно багато техніки: втрати ворога на 2 травня

Російська армія продовжує зазнавати непоправних втрат на фронті. Лише за минулу добу було знищено 1110 солдатів противника.

При цьому загальні втрати Росії на війні проти України вже сягнули 954 300, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 2 травня 2025 року

Особового складу – близько 954 300 (+1110),

танків – 10 741 (+9),

бойових броньованих машин – 22 369 (+5),

артилерійських систем – 27 186 (+50),

РСЗВ – 1 375 (+0),

засобів ППО – 1 152 (+4),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138),

крилатих ракет – 3 196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882(+132),

спеціальної техніки – 3 869 (+0).

Втрати ворога на 2 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, днями ЗСУ, ймовірно, знешкодили РЛС до С-400 у Криму, що зробило півострів повністю "сліпим". Сили оборони таким чином готувалися до майбутнього масованого удару по ключових військових об’єктах Росії в Криму.