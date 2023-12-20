Майже 900 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 20 грудня

Повномасштабна війна триває вже майже 22 місяці. Сили оборони ліквідували понад 348 тисяч російських загарбників.

За минулу добу наші воїни знешкодили ще 890 окупантів. Також перетворили на брухт десятки одиниць російської техніки, тож тепер вона не буде їздити по українській землі.

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Втрати Росії на ранок 20 грудня

Росі продовжує втрачати у війні проти України, яку вона розв'язала в лютому 2022 року, особовий склад, техніку та інше озброєння. Втрати ворога за майже два роки повномасштабного протистояння колосальні.

Варто зазначити, що точно порахувати втрати росіян у повномасштабній війні неможливо, адже є райони, де точаться активні бойові дії, зокрема, під Авдіївкою, де ворог намагається оточити місто. Точні цифри ми зможемо побачити тільки після закінчення активної фази війни. Це ж стосується і втрат нашої армії, адже зараз ця інформація становить державну таємницю, яку не можна розголошувати.

Бойові втрати ворога на 20 грудня 2023 року становлять:

особового складу – 349190 (+890) осіб;

танків – 5814 (+16) од;

бойових броньованих машин – 10794 (+23) од;

артилерійських систем – 8206 (+16) од;

РСЗВ – 928 (+2) од;

засоби ППО – 611 (+0) од;

літаків – 324 (+0) од;

гелікоптерів – 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17) од;,

крилаті ракети – 1612 (+1) од;

кораблі /катери – 22 (+0) од;

підводні човни / submarines – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од;

спеціальна техніка – 1203 (+3) од.



Втрати ворога на 20 грудня / Генштаб

Втрати росіян у повномасштабній війні