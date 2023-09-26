Воює між Бахмутом і Соледаром: 200 ОМСБр Росії зазнала величезних втрат

26 вересня 2023, 09:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Ще одна ворожа бригада зазнала величезних втрат на війні проти України. Йдеться про 200-ту окрему мотострілецьку 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту Росії.

 Так, у 200 ОМСБр наявні високі бойові втрати особового складу. Зокрема, як санітарні, так і безповоротні.

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Понад 200 окупантів на лікуванні

Ця бригада бере участь у бойових діях між Бахмутом та Соледаром. 

У місті Первомайськ Луганської області, у центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.

 В особового складу ворожого підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. Символічно, що бригада 200-та.

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Скільки окупантів і техніки вже знищено в Україні

Зауважимо, що станом на ранок 26 вересня через божевільні загарбницькі ідеї Путіна вже загинули 276 670 російських бійців. Де-факто втрати можуть бути ще більшими, адже в умовах інтенсивних бойових дій неможливо підрахувати точну кількість. 

Також наші захисники перетворили на брухт уже понад 37 тисяч одиниць російської техніки та озброєння. Зокрема:

  • танків – 4672,
  • бойових броньованих машин – 8946,
  • артилерійських систем – 6299,
  • РСЗВ – 792,
  • засобів ППО – 533,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924,
  • крилатих ракет – 1529,
  • кораблів і катерів – 20,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763,
  • спеціальної техніки – 925.
Автор: Юлія Лобурак