Україна продовжує нищити російських загарбників, які сунуть на наші території. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, скільки військових втратила Росія від початку 2025 року.

Усі втрати російська армія несе з допомогою професійних дій українських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Які втрати Росії на війні від початку 2025 року?

Олександр Сирський зазначив, що українські воїни мужньо тримають оборону на всіх напрямках. Оборонці ефективно знищують ворожу техніку та живу силу ворога. Втрати росіян станом на серпень 2025 року склали 267 460 військових.

Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України,

– наголосив Сирський.

Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за їхню мужність, стійкість і наближення перемоги України.

Ліквідація загарбників на різних напрямках фронту: дивіться відео

Українське військове командування регулярно інформує про втрати ворога, наголошуючи, що ці дані є результатом роботи ЗСУ. Так, тільки за добу 5 серпня ліквідовано 1 120 російських окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія країни-агресорки втратила понад 1 мільйон солдатів.

Раніше повідомлялось, що через нестачу військових Росія почала відправляти на фронт жінок. Також мобілізують людей, які не мають бойового досвіду. На Харківському напрямку помітили підрозділи, у складі яких були представники різних національностей.